Sud Radio écartée de l’organisation du concert du Doudou: la Ville de Mons réagit

La ville de Mons a décidé de changer d’opérateur pour le traditionnel concert du vendredi soir qui lance les festivités de la Ducasse de Mons. Sud Radio n’organisera plus le concert et se sent amer. La ville réagit.

Sud Radio, qui organise ce concert depuis 1992 s’insurge : « Dès son arrivée en 2019, Nicolas Martin (bourgmestre de Mons) a décidé de mettre en concurrence notre concert. Nous avions été consultés et nous avions remporté le marché. Aujourd’hui, il décide d’octroyer un budget de 60.000 euros à l’organisateur potentiel en transformant le marché en « concert et diffusion télévisée » mais il ne nous consulte plus ».

Coup de massue pour Sud Radio… Le marché de l’organisation du concert d’ouverture des festivités du Doudou vient d’être attribué à l’opérateur public RTBF. La Régie montoise de Publicté (RMP) et son média Sud Radio ont indiqué vendredi dans un communiqué qu’ils estiment « inapproprié, injuste et profondément incorrect » de voir l’organisation du concert qu’ils portent « depuis 30 ans confiée à un tiers, sans même lui donner la possibilité de participer à l’appel d’offre. »

Les instances montoises ont très vite réagi dans un communiqué diffusé ce vendredi après-midi. « L’argent public sera mieux utilisé avec la RTBF qu’avec Sud Radio », ont indiqué les autorités communales. Elles citent que « la Ville rappelle un principe élémentaire : la Grand-Place de Mons n’appartient pas à Sud Radio. Et le Doudou encore moins. » Selon la ville, le concert « s’essoufflait depuis de nombreuses années » et le Collège montois actuel « avait donné une dernière chance à Sud Radio de rectifier le tir en 2019, mais au final, rien n’avait changé. »

Les autorités montoises ont par ailleurs souligné que « Sud Radio bénéficiait de financements publics, para-publics et privés importants pour organiser son concert. La volonté de la Ville était de respecter la légalité en organisant un marché public, d’augmenter le rayonnement de Mons et de sa Ducasse dans tout le pays et de disposer d’une tête d’affiche plus connue pour un concert d’envergure. Grâce à l’offre proposée par la RTBF, la Ville se félicite d’avoir trouvé une solution à ses trois demandes. »