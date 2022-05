Disques d’Or du Télévie 2022: le disque d’or d’Angèle parti pour une belle somme et témoignage bouleversant d’une participante (vidéos)

Diffusée sur Bel RTL ce samedi 7 mai, l’action caritative a été riche en émotions et aura permis de récolter un montant incroyable.

La 30ème édition des Disques d’Or du Télévie a été lancée ce samedi 7 mai à 9h du matin, en direct sur Bel RTL. Comme l’année dernière Christian De Paepe était aux commandes de l’émission et une dizaine d’autres animateurs sont passés à l’antenne, afin de présenter les disques et faire grimper les enchères. Chaque année, de grandes sommes d’argent sont récoltées grâce à des donateurs au grand coeur qui souhaitent obtenir des disques d’or encadrés et même parfois signés par leurs artistes préférés. Cette fois-ci, c’est François, un fidèle de l’événement, qui a acheté le disque d’or de « Nonante-Cinq » de la chanteuse Angèle pour 101 800 euros.

En concurrence face à cet homme, il y avait Alisson. La dame avait déjà participé aux Disques d’Or l’année dernière et aujourd’hui elle a profité de son passage à la radio, pour rendre un nouvel hommage à sa maman, qui est décédée des suites d’un cancer.