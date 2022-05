Bono et The Edge donnent un concert dans une station de métro de Kiev (vidéos)

Bono et son comparse de U2 The Edge se sont produits, ce week-end, dans une station de métro à Kiev. Ils ont expliqué sur Twitter s'être rendus en Ukraine suite à l'invitation du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Il nous a invités à jouer à Kiev en signe de solidarité avec le peuple ukrainien et c'est donc ce que nous sommes venus faire. » Bono a chanté « Sunday Bloody Sunday » ou encore « With or without you ».