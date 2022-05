Paul Mc Cartney soutient Johnny Depp dans son procès (vidéo)

À lire aussi Au tribunal, Johnny Depp s’approche d’Amber Heard qui recule, effrayée (vidéo)

Une séquence qu’a partagée Jill Vedder, ancienne mannequin et philanthrope, sur ses réseaux sociaux. « Cela pourrait être polémique de publier cette vidéo avec JD. Ne vous inquiétez pas. Je ne le connais que pour être un gentleman... Et même si je soutiens les femmes et le mouvement "Me Too", je connais aussi des femmes qui ont détruit la vie d'hommes innocents et bons... @johnnydepp … PS la violence verbale n'est pas cool non plus ... attention à ce que tu dis. »