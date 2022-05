Le jour où Amber Heard a frappé Johnny Depp pour la première fois: «J’ai pensé à Kate Moss»

Amber Heard exhume une vieille rumeur, jamais confirmée, au sujet de Johnny Depp et Kate Moss et le fait passer, mine de rien, pour un récidiviste.

Elle a confié que Whitney était près d'un escalier « dans la ligne mire... essayant de faire en sorte que Johnny arrête... Elle est dos à l'escalier et Johnny la fait vaciller. Je n'hésite pas, je n'attends pas, je pense juste, instantanément, à Kate Moss et aux escaliers. Et je l'ai frappé. »

Lors de son témoignage devant le tribunal de Fairfax, en Virginie, Amber Heard a raconté pourquoi elle avait frappé Johnny Depp pour la première fois. La jeune femme de 36 ans a raconté qu'elle était intervenue dans une dispute qui opposait sa soeur, Whitney Heard, et Johnny Depp, en mars 2015.

« Je n'avais jamais frappé Johnny avant ça », jure-t-elle. Ce jour-là, elle l'a frappé « en plein visage ». Et d'ajouter: « Il n'a pas poussé ma soeur dans les escaliers. » Il n’a, a priori, pas poussé Kate Moss non plus...

Mais pourquoi Amber parle-t-elle de Kate Moss ?

Pour comprendre l'allusion d'Amber Heard, il faut revenir à la relation entre Johnny Depp et Kate Moss. Les deux se sont séparés en 1997, après quatre ans de relation tumultueuse et des rumeurs de fiançailles. Si la relation était compliquée, il n'y a cependant jamais eu aucune preuve de violence entre Johnny Depp et Kate Moss.

Johnny Depp avait été arrêté le 13 septembre 1994 à 5h30 du matin. Il avait saccagé sa chambre d'hôtel new-yorkaise. Il était "intoxiqué" tandis que Kate Moss allait bien.

En 2012, le top modèle racontait à Vanity Fair qu'elle avait pleuré "pendant des années" après la fin de leur relation. "Johnny a pris soin de moi pendant un certain temps. Je croyais ce qu'il disait. Si je demandais: qu'est-ce que je dois faire?, il me le disait. Et c'est ce qui m'a manqué lorsque je suis partie. J'ai perdu cette personne en qui je pouvais avoir confiance."