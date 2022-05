«Plus belle la vie», c’est la fin

Cela faisait plusieurs mois qu’un probable arrêt de l’emblématique série de France 3 était dans l’air. Démentie puis à nouveau lancée dans les médias, la rumeur a finalement été confirmée. « Plus belle la vie », c’est fini. Les portes du célèbre Mistral, un quartier imaginaire de Marseille, ouvertes depuis août 2004, se refermeront définitivement après 18 saisons et plus de 4.500 épisodes. Le choc est rude pour les fans du programme. Mais aussi pour les acteurs de la série. « Je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux… Je suis un émotif, mais je ne vais pas pleurer. Quelle solidarité, les amours », a notamment commenté Laurent Kerusoré, qui joue le rôle de Thomas Marci.