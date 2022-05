La minijupe, l’ultime frontière

On pourrait croire que la mode n’est plus un sujet de débat depuis longtemps et pourtant, il suffit de voir comment les discussions vont bon train autour d’un sujet aussi innocent que le crop top – pour qui, pour quoi, à partir de quel âge et jusqu’à quel âge ? – pour se convaincre qu’il n’en est rien. Pas étonnant dès lors que, près de 60 ans après sa création, la minijupe demeure un sujet de société, voire un motif qui en dit plus long qu’il n’y paraît sur les mentalités des uns et des autres, comme sur leur rapport aux femmes et à la séduction.