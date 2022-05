L’énigmatique scandale Mehdi Meklat

Comment est née l’envie de réaliser un film sur l’affaire Mehdi Meklat, ce jeune écrivain qui a choqué le monde littéraire français à la mise en lumière de son double haineux sur Twitter ?

J’avais envie de réfléchir aux réseaux sociaux, à la place qu’ils prennent dans nos vies, et la violence qu’ils peuvent abriter. Et puis est survenu un fait divers en France, l’histoire de Mehdi Meklat. Un jeune auteur qui, à dix-sept ans à peine, voulait publier un roman, écrivait dans le Bondy Blog, tenait une chronique littéraire sur France Inter. Un jeune assez brillant en somme, qui avait donc créé un avatar anonyme sur les réseaux. Sous le pseudonyme « Marcelin Deschamps », il dispensait un humour douteux, à caractère raciste, et souvent à charge contre les Juifs et les homosexuels. J’ai donc découvert ses tweets un matin dans la presse.