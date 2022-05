Surfons tranquille: vigilance obligatoire avec les données de son entreprise

Ces dernières semaines, nous vous avons mis en garde au sujet des logiciels malveillants qui s’installent discrètement sur votre smartphone après l’installation d’une nouvelle application. Un rapport récent de Nokia nous apprend que, chaque mois, six millions de smartphones se retrouvent infectés. Ce rapport met en évidence que les smartphones et les tablettes sont devenus nos outils du quotidien, y compris au niveau professionnel. Simple à utiliser, ils nous permettent de faciliter la communication et d’accéder aux données de la structure dans laquelle nous travaillons. Les applications liées aux réseaux sociaux que nous fréquentons sont souvent installées sur notre smartphone. Elles peuvent se donner des droits d’accès aux données d’autres applications présentes. Et toutes les informations que nous partageons sur notre profil vont également permettre de nous cibler avec précision.