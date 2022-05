Le dernier voyage du capitaine Scott

Dans la lignée des Scott, famille anglaise établie dans le comté du Devon depuis quelques décennies, on se destine à l’armée, à la navigation ou à la brassée de la bière. Viril, n’est-ce pas ? Quel soulagement ce dut être pour John Edward et Hannah d’accueillir, en 1868, leur troisième enfant : un garçon, enfin ! À peine né, la question est posée : quelle voie ce brave petit gars va-t-il emprunter ? Brasseur ou haut gradé au service de son pays, sur terre et sur mer ? Robert, ce fils attendu, choisit la Stubbington House School, une institution qui prépare les jeunes hommes à l’examen d’entrée du navire-école HSM Britannia.