Retour sur la crise de la vache folle dans «Petit paysan»

Petit éleveur gérant un troupeau d’une trentaine de vaches laitières, Pierre a repris l’exploitation de ses parents. Et les temps sont durs car il doit faire face à la concurrence de l’élevage industriel. Lorsqu’il découvre qu’une de ses vaches présente un comportement bizarre, il craint une fièvre virale dont l’issue pourrait être l’abattage du troupeau entier, comme le prévoit la législation. Il fait appel à sa sœur vétérinaire pour examiner l’animal et le verdict est malheureusement positif. Par amour pour son métier et ses bêtes, Pierre ne peut se résoudre à les voir disparaître. Il cache donc l’affaire à tout le monde, plaçant sa frangine dans une position inconfortable. Et les choses ne vont pas s’arranger. Le premier long-métrage de Hubert Charuel a fait l’unanimité chez nos voisins d’outre-Quiévrain !