Le patron des chasseurs invite les promeneurs à se promener chez eux: «La nature n’est pas à tout le monde» (vidéo)

Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs a également demandé plus de tolérance venant des végétariens et des végans. Il était l’invité de LCP dans « Politiques à table ».

Willy Schraen assure toujours sur le plateau de LCP être quelqu’un de « très ouvert » et demande aux végétariens et aux végans de se montrer plus « tolérant » envers les chasseurs comme ces derniers peuvent l’être assure Willy Schraen. « Celui qui est flexitarien, celui qui est végan, celui qui est végétarien, il ne me serait jamais venu à l’idée de lui faire la leçon de morale pour lui faire changer ses pratiques », insiste-t-il.

Le président de la Fédération nationale des chasseurs a ensuite regretté la « violence » de la société et le manque de tolérance en général : « On veut régler les choses par la violence en disant « moi je ne suis pas chasseur, je ne veux pas que tu chasses, je ne mange pas de viande, je ne veux pas que t’en manges, je ne vote pas Macron, je ne veux pas que tu votes Macron » », lance-t-il sur le plateau.