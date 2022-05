En pleine nuit, une voiture se crashe dans la propriété de Boris Johnson (vidéo)

Une voiture a terminé sa course dans la propriété londonienne de Boris Johnson, occasionnant des dégâts.

Les voisins de Boris Johnson ont été réveillés par un bruit sourd dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1h du matin, rapporte le Daily Mail. Une voiture s’est encastrée dans la haie de la propriété londonienne du Premier ministre britannique, démolissant notamment un pilier en briques.

Les autorités locales ont indiqué qu’il s’agissait d’un accident, et non d’un acte volontaire, et que le chauffeur de la voiture avait été légèrement blessé.