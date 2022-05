Chorégraphie religieuse, barbe à fleurs, torse nu sous le manteau: les prestations buzz de la demi-finale de l’Eurovision (vidéos)

On l'espérait et voilà qui est fait: Jérémie Makiese a qualifié la Belgique à l'Eurovision, hier soir. Jérémie Makiese, gagnant de The Voice Belgium, a confié à la RTBF qu'il avait eu du mal à assumer son talent vocal.

Parmi les autres prestations, on retiendra celle du groupe finlandais The Rasmus, célèbre pour son titre « In the shadows » sorti en 2011.

La Serbie, avec son titre « In Corpore Sano » du groupe Konstrakta et sa chorégraphie religieuse et insolite, s'est qualifiée également.