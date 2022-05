À la télé ce soir: «Dans les yeux d’Arno» ou « Un triomphe»

Étienne, acteur, doit animer un atelier théâtre en prison. Les cinq détenus Patrick, Alex, Dylan, Moussa et Nabil, mécontents de l'ancien animateur, sont d'abord réticents, mais Étienne parvient à les motiver et envisage de monter «En attendant Godot» de Samuel Beckett. En effet, la pièce reflète la vie des détenus, qui se plaignant de passer leur temps à attendre. Alors que l'atelier ne devait durer que quelques jours, Étienne convainc la directrice de la prison de faire six mois de répétitions pour pouvoir mener à bien son projet. Quant aux acteurs, ils seront payés comme des professionnels.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Hellboy II, les légions d’or maudites », à 20h15 sur AB3 - Trois étoiles

de Guillermo del Toro (2008)

Humour et poésie, deux ingrédients qu’on ne retrouve pas assez souvent dans le cinéma fantastique de l’ère technologique: cette suite aura réussi à faire mieux que son pilote, et tout le mérite en revient à l’auteur du « Labyrinthe de Pan » décidément jamais à cours d’imagination. Un reboot signé Neil Marshall est sorti sans succès en 2019.

« Un homme et une femme », à 21h00 sur France 5 - Trois étoiles

de Claude Lelouch (1966)

Palme d’or à Cannes, Oscars du meilleur film étranger et du meilleur scénario original, Golden Globes pour le titre, son réalisateur, Anouk Aimée et Francis Lai, l’auteur de la chanson dont Pierre Barouh et Nicole Croisille scandent le « dabadabada » : toute une époque datée par une mise en scène statique à outrance, avec l’interminable et harassante séquence des essuie-glaces.

« Daredevil », à 22h10 sur AB3 - Trois étoiles

de Mark Steven Johnson (2003)

Sans être un véritable échec commercial, cette adaptation pourtant convenable d’un des innombrables comics de Marvel n’a pas obtenu le retour populaire escompté, à l’image de l’ « Elektra » qui s’en échappa deux ans plus tard (et qui suit dans la programmation). Du coup, Fox a remballé la franchise à la maison d’édition new-yorkaise, désormais sous contrôle Disney.

« 13 fantômes », à 23h10 sur TIPIK - Trois étoiles

de Steve Beck (2001)