Deux lionceaux sont nés à Pairi Daiza (photos et vidéo)

Deux lionceaux mâles viennent de naître au parc de Pairi Daiza. Une très bonne nouvelle d’autant que les petits ont été conçus et sont nés naturellement. Les parents Kira, une lionne de 11 ans et Kenya ainsi que les lionceaux se portent bien.

Les deux lionceaux se prénomment Albi et Leo et pesaient chacun 500 grammes environ à la naissance, comme le rapporte le communiqué de Pairi Daiza. Les lionceaux sont encore avec leur mère, à l’écart des autres individus, comme il est d’usage dans la nature. Les petits sont nés le 20 février dernier vont bientôt pouvoir rejoindre le reste du groupe. Aujourd’hui, Albi et Leo pèsent 7 kg.