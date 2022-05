Le message de Marie-Sophie Lacarrau avant son retour dans le 13 heures (vidéo)

Deux mois dans le noir

Pendant plusieurs mois, la journaliste a gardé secret son état de santé. Elle avait déclaré seulement qu’elle avait une infection à l’œil et qu’elle ne savait pas quand elle allait pouvoir reprendre le travail. Mais la semaine dernière, elle s’est expliquée un peu plus sur ce qui lui est arrivé. Marie-Sophie Lacarrau porte des lentilles de contact et l’une d’elle a été contaminée par de l’eau du robinet. Elle a alors développé une infection très douloureuse, l’obligeant à suivre un traitement et à rester dans le noir. « J’ai vécu deux mois dans le noir, rideaux tirés, peu de lumière allumée, lunettes de soleil à l’intérieur. Mon œil droit restait fermé. C’était zéro écran (…) On reste beaucoup dans son lit, son canapé et on apprend à s’ennuyer », a-t-elle confié.