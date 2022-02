Marie-Sophie Lacarrau brise le silence sur son «infection rare» à l’œil (vidéo)

Depuis fin décembre, les téléspectateurs du JT de 13h de TF1 n’ont plus vu Marie-Sophie Lacarrau à l’antenne. Victime de « soucis ophtalmiques », celle qui a succédé à Jean-Pierre Pernaut n’avait pu effectuer sa rentrée à l’écran le 3 janvier.

Elle y remercie d’abord tous ceux qui lui ont adressé des marques de soutien et de sympathie depuis le début de son absence sur TF1. Puis elle donne quelques détails sur le mal dont elle souffre : « Je porte des lunettes de soleil pour protéger mon œil qui est encore fragile. Je ne veux pas m’étendre sur mon cas, mais pour répondre à tous ceux qui m’interrogent et pour que vous compreniez mon absence qui dure, sachez que je souffre d’une infection rare et sévère, qui nécessite un traitement long ».

« J’ai vraiment hâte de vous retrouver », confie-t-elle ensuite, remerciant au passage Jacques Legros, qui assure le 13h depuis fin décembre, et Julien Arnaud, qui a pris la relève cette semaine durant les congés du premier joker de Marie-Sophie Lacarrau.