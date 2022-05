Olivia Ruiz met en garde les futurs candidats de la «Star Academy»

C’est désormais officiel, la « Star Academy » reprendra autour de septembre après une longue absence de plusieurs années. Les fans sont prêts à découvrir de nouveaux candidats. Mais Olivia Ruiz, qui a été découverte grâce à l’émission de télécrochet, n’en garde pas un excellent souvenir. Pour elle, c’est l’après qui peut être difficile à gérer pour les candidats.

Dans un entretien sur RTL face à Ophélie Meunier, la chanteuse se souvient des mois qui ont suivi sa sortie en demi-finale de la « Star Academy ». « C’est l’occasion pour moi de m’adresser à tous ces jeunes qui s’inscrivent : Rendez-vous compte de l’éphémérité de la chose. On ne peut pas utiliser les gens et refermer la porte derrière eux dès qu’on en a plus besoin ». La chanteuse fait ainsi référence aux nombreux candidats qui ont ensuite disparu des plateaux après leur passage dans le château.