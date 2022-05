Agression violente du chef Thomas Chisholm: ses proches mettent les points sur les i

Le Parisien rapportait lundi matin que le jeune chef Thomas Chisholm, participant de la 12e saison de « Top Chef », avait été agressé au couteau en plein Paris lors d’un événement culinaire. Nos confrères français annonçaient que son pronostic vital était engagé et que l’agresseur, un membre de son équipe selon les premières informations, avait été arrêté rapidement par la police.

Mais quelques heures plus tard, les équipes du restaurant ChoCho, ouvert par Thomas Chisholm dans le Ve arrondissement de Paris en novembre 2021, publiaient un communiqué sur les réseaux sociaux pour actualiser les informations et mettre les points sur les i. « Thomas a été agressé dans le VIIe arrondissement par une personne extérieure à l’équipe », ont d’abord souligné les proches du jeune chef, avant d’assurer que le pronostic vital de Thomas Chisholm n’était plus engagé. « Par respect pour Thomas et ses proches, merci de ne pas divulguer d’informations qui pourraient s’avérer fausses », ont conclu les équipes du ChoCho.