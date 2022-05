Où suivre le Festival de Cannes, qui débute ce mardi?

Le tapis rouge de cette édition anniversaire doit être déroulé vers 10h30. Juste à temps pour accueillir stars et festivaliers, ainsi que les membres du jury, présidé par l’acteur Vincent Lindon qui a pris ses quartiers cannois dès lundi, tout comme le cinéaste iranien Asghar Farhadi et l’actrice italienne Jasmine Trinca.

Plus tard, à 19h, la cérémonie d’ouverture sera présidée par Virginie Efira. Ancienne animatrice de télévision, l’actrice a prévenu lundi qu’elle ne s’interdirait « pas de faire rire », lors de l’événement. « Je vais essayer de faire court », a-t-elle promis.

Exit Canal+, bonjour Brut et France tv

Gros changement pour cette édition 2022 du festival de cinéma, puisque ce n’est plus sur Canal+, partenaire depuis 28 ans de l’événement, que les téléspectateurs pourront suivre les stars du grand écran présentes sur la Croisette. Les organisateurs du festival ont conclu un nouveau partenariat de trois ans avec France Télévisions et Brut, le média 100 % numérique roi des courtes vidéos et fondé en 2016.

Les deux cérémonies – d’ouverture et de clôture – seront donc à suivre en direct sur France 2. Tous les jours, « C à vous » proposera un duplex avec Pierre Lescure et Mohamed Bouhafsi, qui seront, eux, sur place. Le groupe public délocalisera également quelques émissions, comme « Télématin », qui seront tournées directement à Cannes. De plus, Daphné Burkï présentera chaque soir de 19h à 20h sur Culturebox un magazine baptisé « Cannes Festival ».