À la télé ce soir: la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes et «Koh-Lanta»

Aux Philippines, la situation se tend. Les Jaunes sont amers face aux stratégies des Rouges. Mais les cartes vont être rebattues via les associations issues du tirage au sort des "destins liés". Une chance pour certains, un malheureux coup du sort pour d'autres, et une certitude : il va falloir arbitrer entre choix du cœur et stratégie et cela ne sera pas facile.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Les enquêtes du département V : l’effet papillon, à 18h25 sur Be1 - Trois étoiles

de Martin Zandvliet (2021)

Le Danois Ulrich Thomsen entre dans la danse de la saga autochtone méritoirement devenue très cinéphilique et d’une qualité qui se confirme d’un épisode à l’autre. De quoi se délecter une fois de plus. Pour les amateurs de vrais thrillers d’ambiance, voire de séries policières.

Déjà vu, à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Tony Scott (2006)

En reprenant avec beaucoup d’habileté le thème de l’excellent « Fréquence interdite » de Gregory Hoblit, ce thriller high-tech joue avec brio sur tous les tableaux, offrant au regretté Tony Scott la riche matière de base d’une de ses meilleures réalisations, bercée par le superbe « Don’t worry Baby » des Beach Boys.

Été 85, à 21h30 sur Tipik - Trois étoiles

de François Ozon (2020)

Cette brillante adaptation d’un roman du Britannique Aidan Chambers datant de 1982 et intitulé « La danse du coucou » se distingue par son ambiance d’époque, le suspense sentimental et le jeu des jeunes Félix Lefebvre et Benjamin Voisin. Jamais vulgaire ni sujet au voyeurisme, dénué d’humour incongru, l’ouvrage se vit à chaque instant avec les mêmes émotions et intensité.

American Ultra, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Nima Nourizadeh (2015)

Le sympathique Jesse Eisenberg et la jolie Kristen Stewart forment le couple de héros malgré eux dans cette parodie d’action assez amusante rameutant tous les poncifs de la production californienne et contemporaine du genre. Le script est signé Max Landis, qui n’est autre que le fiston de John, le père des « Blues Brothers » et du « Loup-garou de Londres ». Topher Grace, Bill Pullman et l’élégante Connie Britton complètent la distribution.

Entre les murs, à 21h sur France 4 - Deux étoiles

de Laurent Cantet (2008)