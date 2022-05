Au nom de Satan!

Tout commence le vendredi 20 décembre 1996, vers 9h15 : le corps du père Jean Uhl est découvert par sa gouvernante dans un couloir de son presbytère. Le curé gît, face contre terre, entre son bureau et le couloir d’entrée. Il porte une parka. Quelques objets se trouvent sur le sol, notamment un téléphone portable et un porte-documents. Une des chaises du bureau est renversée. Sur le tapis, une grande tache de sang. Le revêtement du sol porte de nombreuses empreintes de semelles de chaussures. Sur le plateau du bureau, un répertoire ouvert à la lettre « G », comme gendarmerie. Pas de trace de lutte. Le médecin du quartier, aussitôt appelé par la gouvernante, ne peut que constater le décès du prêtre. Il a reçu, l’autopsie le confirmera, 33 coups de couteau, dans le dos, à la tête et à la main gauche. Sur le dos de cette main, l’auteur du crime a gravé, avec sa lame, un pentagramme, une figure géométrique qui représente une étoile à 5 branches renversée, un symbole ésotérique qui évoque la magie noire et le satanisme !