Des scientifiques découvrent une forêt souterraine dans un gouffre géant en Chine (photos)

Ces énormes trous se forment suite au ruissellement de l’eau de pluie, qui érode et dissout la roche calcaire, créant un vide sous la surface de la terre. Lorsque le vide devient très important, une partie de la surface s’effondre, dévoilant le gouffre. La Chine possède une topographie propice à ces formations karstique, et le dernier Tiankeng découvert serait, selon l’équipe spéléologues qui a participé à l’expédition, le 30e observé dans le pays.

D’après le Karst Institute, ce trou est classé parmi les plus grands jamais observé. Il mesure en effet 192 mètres de profondeur, 150 mètres de large et 306 mètres de long ! Et il abrite une « forêt luxuriante », ont affirmé les chercheurs chinois, qui y ont observé des espèces d’arbre hautes de 40 mètres. Il n’est d’ailleurs pas impossible que des espèces de mammifères et d’insectes encore inconnues y vivent depuis des années.