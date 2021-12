Découverte du premier vrai mille-pattes au monde

Des scientifiques ont découvert le premier « vrai » mille-pattes au monde, selon une étude publiée jeudi, décrivant une créature longue, mince et dotée de 1.306 pattes, soit plus que tout autre animal vivant. Si les myriapodes, créatures semblables à des vers au corps segmenté, sont communément appelés « mille-pattes », aucune jusqu’à présent n’avait été trouvée en possédant plus de 750. L’espèce record aux 1.306 pattes, décrite dans la revue Scientific Report, a été découverte à 60 mètres sous terre, dans un trou de forage d’une zone minière d’Australie occidentale. Elle a été baptisée « Eumillipes Perséphone », en référence à la déesse grecque des enfers, épouse d’Hadès, a dit à l’AFP l’auteur de l’étude, Paul Marek, de l’Université Virginia Tech (États-Unis).

L’animal ressemble à une ficelle d’à peine un millimètre de large, mais mesure près de 10 centimètres de long. Il a « une tête en forme de cône avec d’énormes antennes et un bec pour se nourrir », précise l’étude. Dépourvu d’yeux, il est aussi incolore – des traits caractéristiques des animaux vivant sous terre. « Le mille-pattes creuse en étirant son corps extensible, le rendant ainsi plus fin pour s’adapter aux micro-cavités », détaille Paul Marek. Ses multiples jambes propulsent son corps, lui permettent d’ouvrir les fissures et crevasses de la terre pour y naviguer à sa guise. « C’est une bestiole remarquable ! », a réagi l’entomologiste André Nel, de l’Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité (CNRS/Museum national d’histoire naturelle), qui n’était pas impliqué dans l’étude.