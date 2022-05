Johnny Depp ne regarde jamais Amber Heard dans les yeux lors du procès: voici pourquoi

Cependant, l’avocate de Johnny Depp a une tout autre explication, qu’elle a exposée à la barre. « Vous savez exactement pourquoi M. Depp ne vous regarde pas, n’est-ce pas ? », a demandé Camille Vasquez à Amber Heard au cours de l’audience. Cette dernière, qui a tenté de croiser le regard de son ex-mari à plusieurs reprises, a répondu par l’affirmative, avant que l’avocate ne lui pose une deuxième question dans la foulée : « Il vous a promis que vous ne verriez plus jamais ses yeux, vous le confirmez ? ». « Je ne me souviens pas », a réagi l’actrice.

En guise de preuve, Camille Vasquez a fait entendre au tribunal un enregistrement effectué lors d’une rencontre entre Johnny Depp et Amber Heard en 2016, alors que l’acteur était sous le coup d’une ordonnance restrictive demandée par son ex-femme.

« Je voulais juste te parler », clame Amber Heard, visiblement en larmes, dans l’enregistrement. Elle réclame ensuite un câlin Johnny Depp, qui lui reproche « toute la merde » qu’elle a racontée à propos de lui. « On ne se reverra plus jamais […] Tu ne verras plus jamais mes yeux », finit par dire l’acteur. L’extrait de l’audience a été diffusé sur Twitter par un journaliste américain.