Selah Sue: «Être moi, c’est très compliqué»

Après… sept ans d’absence, comblés par deux naissances plus un EP ouateux et tendre comme un confinement post-partum, Selah Sue est enfin de retour. En personne et avec un album baptisé « Persona », plus joyeux, plus inspiré, plus libre que jamais. Elle y raconte comment elle a enfin réussi à tirer un trait sur près de deux décennies de dépression mais aussi comment elle a rassemblé toutes ses voix pour n’en faire qu’une, qui n’a jamais sonné avec plus de justesse à nos oreilles.

Vous êtes une chanteuse à voix, dans un sens inédit du terme. Habitée par des voix multiples mais qui produisent un tout très harmonieux, jamais discordant. C’était important de leur donner la parole ?