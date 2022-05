Ourasi, le roi fainéant

Nous sommes le 7 avril 2010, au cœur de la Normandie. Un gâteau d’anniversaire peu commun, constitué uniquement de carottes et de pommes, est prêt à être présenté à l’heureux fêté qui se demande certainement ce qu’on lui veut. Tant de monde, tant de bruit, il n’a plus l’habitude, lui. C’est qu’il a pris sa retraite depuis plus de vingt ans. La joyeuse assemblée face à lui est constituée de cavaliers et de célébrités du monde hippique venus acclamer en grande pompe ses trente ans. Ourasi est le cheval le plus titré de l’Histoire, aussi imprévisible que prodigieux. D’aucuns affirment que l’étoile blanche au milieu de son front est une marque des dieux.