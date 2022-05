Et un reboot de plus pour Spiderman

Après avoir participé au duel opposant Iron Man et Captain America dans « Civil War », le jeune Peter Parker s’en est retourné à ses activités d’ado, direction le lycée de Midtown, au sud de Manhattan, où il retrouve ses amis et la belle Liz dont il est platoniquement épris. Mais les seyants attributs de Spider-Man ne sont pas pour autant rangés au placard. Le problème est que l’identité du super-héros doit toujours rester secrète. Ce qui ne sera pas facile dès l’instant où il est rappelé par Tony Starck, alias Iron Man, pour affronter un nouveau super-vilain surnommé le Vautour. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko au début des sixties, l’homme-araignée a logiquement fini par intégrer l’univers cinématographique des comics qui ont marqué ce début de siècle. Sous les traits de Tobey Maguire et devant la caméra affûtée de Sam Raimi, la trilogie initiée en 2002 et clôturée cinq ans plus tard aura obtenu un beau succès tant populaire que critique, s’agissant d’un des meilleurs produits de cette nouvelle vague du cinéma d’action US.