L’anecdote d’enfance de Tom Cruise: «Je suis monté sur le toit avec mes draps et j’ai sauté»

Présent après 30 ans d’absence au festival international du film, Tom Cruise a également été largement sollicité par les journalistes. Au cours d’une conférence de presse, il est revenu sur sa carrière, et l’origine de sa passion pour le cinéma, rapporte la DH. « Je me souviens que, à 4 ans, je voulais faire des films, vivre une aventure dans ma vie. J’étais un enfant un peu sauvage, qui grimpait aux arbres… », a confié l’acteur hollywoodien.

Il était LA star attendue au 75e Festival de Cannes. Arrivé en hélicoptère sur la Croisette, Tom Cruise a attiré tous les regards et les appareils photo. Invité pour la projection de « Top Gun : Maverick », l’acteur de 59 ans a également animé une Masterclass mercredi après-midi, avant de grimper le soir les célèbres marches, accompagné de la Patrouille de France .

Un caractère aventurier qui l’a poussé, depuis qu’il est acteur, à mettre un point d’honneur à exécuter lui-même les cascades des films dans lesquels il joue. D’ailleurs, il a raconté à Cannes une anecdote édifiante de son enfance : « Vers 4 ans et demi, j’avais ce jouet qu’on lançait en l’air et qui retombait avec un parachute. Je voulais vraiment faire ça ! Un jour, je suis monté sur le toit de la maison, avec les draps de mon lit et j’ai sauté […]J’ai atterri brutalement sur le sol. Heureusement, il était mouillé mais j’ai vu les étoiles en plein jour pour la première fois. Mais je me suis dit que c’était intéressant. Après, je me suis dit que ma mère allait me tuer, car les draps étaient sales… ».