L’ancienne agente de Johnny Depp raconte la dégringolade de l’acteur à cause de l’alcool et la drogue

La carrière et les finances de Johnny Depp étaient déjà sur le déclin avant les accusations de violences conjugales portées par Amber Heard en 2018, ont affirmé jeudi des témoins au procès en diffamation qu’intente l’acteur contre son ex-femme qui assure avoir été punie par Hollywood pour s’être exprimée.

Témoin au procès vendredi, l’ancienne agente de Johnny Depp, Tracey Jacobs, a affirmé que le comédien avait été « la plus grande star du cinéma au monde » avant que « son étoile ne s’étiole » à cause de la drogue et de l’alcool, et de « son attitude non-professionnelle » à partir de 2010. « Il arrivait constamment en retard sur pratiquement tous les films » qu’il tournait, a dit celle qui a été son agente pendant 30 ans avant d’être licenciée en octobre 2016.