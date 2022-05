Un homme arrêté pour avoir violé une chèvre: «Je préfère les chèvres aux femmes» Il a été filmé par les caméras de surveillance. Sur les images, l’homme se masturbe et pénètre l’animal.

Publié le 21/05/2022

En France, un homme de 25 ans a volé puis violé une chèvre ce mercredi. Il a déclaré aux gendarmes lors de son interrogatoire préférer « les chèvres aux femmes ».

D’après la République de Seine-et-Marne, les faits se seraient produits dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai, dans une chèvrerie de Chaintreaux. Il a été filmé par des caméras de surveillance. Sur les images, le suspect se masturbe avant de pénétrer l’animal.

Le vétérinaire a constaté des lésions génitales chez la bête. Pourtant, l’auteur présumé estime qu’elle était consentante vu qu’à un moment donné, elle s’est mise à le lécher.

L’homme était accompagné d’un complice qui a refusé d’imiter son comportement sexuel.

Inconnu de la justice, le violeur présumé devra se présenter devant la justice le 3 novembre prochain. S’il décline l’invitation, il sera convoqué devant le tribunal correctionnel le 28 novembre. L’homme est poursuivi pour « vol et de sévices graves et actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif ». Il risque jusqu’à trois ans de prison et 45.000 euros d’amende.