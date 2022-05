Festival de Cannes: Carla Bruni rappelée à l’ordre après son passage sur le tapis rouge

Dans une sublime robe lavande, Carla Bruni a charmé les photographes et les stars présentes, jusqu’à son arrivée en haut des marches. Elle a enfreint deux règles au protocole.

Après son arrivée, Carla Bruni a alors sorti une cigarette électronique de sa pochette et s’est mise à fumer. Une première entorse qui lui a été rapidement reprochée par le président du Festival, Thierry Frémaux.

La chanteuse est arrivée samedi 21 mai sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Dans un style sobre mais terriblement efficace, Carla Bruni a attiré les regards sur elle dans sa robe aux couleurs lavande . La star connaît bien Cannes et son Festival puisqu’elle y a déjà été invitée plusieurs fois. Ce qui ne l’a pas empêché d’enfreindre les règles une fois en haut des marches.

Un peu plus tard, Carla Bruni est allée piocher son téléphone dans son sac pour prendre des selfies avec Thierry Frémaux. Pourtant, encore une fois, les téléphones portables et surtout les photos sur le tapis sont interdits sur le tapis rouge, dans un souci d’élégance sûrement. Le président du Festival a sûrement décidé d’être plus souple avec elle puisqu’il a posé à côté de la chanteuse.