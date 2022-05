Patti Smith reçoit la Légion d’honneur

« C’est un indescriptible honneur, j’en prends la pleine mesure », a-t-elle confié à l’AFP dans les coulisses, une fois l’hommage reçu. « Pour quelqu’un qui a été largement façonnée par la culture française, la littérature française, l’art et le cinéma français, toute ma vie, c’est tout particulièrement important. J’ai adopté la France toute ma vie, et c’est quelque chose d’incroyable que d’être adoptée ainsi en retour », a-t-elle souri.

La légende du rock américain a reçu, à l’âge de 75 ans, la Légion d’honneur française de la main de l’ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne. Patty Smith a ensuite honoré le public de quelques morceaux fougueux aux côtés de sa fille Jesse au piano et de son guitariste de longue date Lenny Kaye. L’événement a eu lieu dans la bibliothèque publique de Brooklyn et a été co-organisée par la villa Albertine,

Des compositions et de la poésie

Artiste incontournable, référence pour ses pairs, Patti Smith suscite l’adoration de ses fans depuis plus d’un demi-siècle. Sa musique, ses compositions, sa poésie et son écriture introspective à fleur de peau qui lui a valu, pour ses mémoires, « Just Kids », de recevoir le US National Book Award en 2010.

Fidèle à son habitude, elle a conclu son discours en rendant hommage à un autre artiste, le poète français René Daumal, dont elle a lu en anglais, une partie de la lettre adressée avant de mourir à son épouse : « Voyant qu’on n’est rien, on désire devenir », a-t-elle déclamé. « Désirant devenir, on vit ».

Ces jours-ci, la chanteuse dit écrire comme elle l’a « toujours fait ». « Ecrire des chansons, écrire des poèmes, écrire un autre livre, je suis toujours occupée, toujours à faire quelque chose ». Après avoir reçu la Légion d’honneur, elle a confié qu’elle allait immédiatement utiliser cette inspiration pour faire « plus de travail, du meilleur travail ». « D’être choisie comme une sorte de mini-ambassadrice pour le pays est vraiment une immense joie pour moi », a-t-elle résumé.

« People Have The Power »

Arborant sa traditionnelle veste noire, sa longue chevelure grise parsemée de quelques nattes, Patti Smith a notamment ravi ses fans en jouant sa chanson « People Have The Power », soit en français « Le pouvoir appartient au peuple ».