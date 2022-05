Les trous étaient percés de l’intérieur…

La fraude aux accidents de voiture mis en scène est la plus courante, on l’a vu plus haut. Mais les compagnies font chaque année face à des scénarios de fraude à peine croyables. Exemples vécus, expliqués par Assuralia.

La fraude aux assurances vol et incendie est très courante. En cas de cambriolage, par exemple, des victimes exagèrent le préjudice, ajoutant l’un ou l’autre objet de valeur dans ce qui a prétendument disparu. « On découvre aussi des vols complètement fictifs », raconte Erwig Rutten. « Une dame a ainsi déclaré un cambriolage avec beaucoup de dégâts à l’intérieur de sa maison. Même le papier peint avait été arraché dans le salon, ses meubles abîmés. Mais le gestionnaire s’est aperçu que cette dame avait déjà déclaré la même chose cinq ou dix ans auparavant et avait été indemnisée à l’époque. Elle avait en fait simulé le cambriolage et fait les dégâts elle-même pour se voir offrir une nouvelle déco… »