Johnny Depp vs Amber Heard: le grand déballage continue

Depuis le 11 avril dernier, Johnny Depp et Amber Heard lavent leur linge sale devant le tribunal de Fairfax, dans l’État de Virginie, et sous les yeux des millions de téléspectateurs qui suivent en direct la retransmission du procès. Pour rappel, les deux stars se sont séparées en 2016 après quinze mois de mariage. L’actrice Amber Heard accuse l’interprète de Jack Sparrow de violences conjugales. Elle exige 100 millions de dollars pour les violences subies et pour avoir terni sa réputation. Johnny Depp réclame quant à lui 50 millions de dollars à son ex-femme pour diffamation.