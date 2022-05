Objets volés puis revendus en ligne: que faire?

Les sites internet pour vendre et acheter en seconde main ont la cote. Au-delà de l’aspect pratique, des objets dérobés peuvent y être retrouvés. Témoignage et explications !

C’était en novembre dernier : Pauline retrouve sa maison retournée. Un sac à main luxueux a disparu lors du cambriolage : un Gucci extérieur beige, intérieur bleu ciel. Une perte matérielle que la Bruxelloise entend réparer quelques mois plus tard, à l’occasion de son anniversaire. Sur un site de vente en ligne, spécialisé dans le commerce de produits de luxe de seconde main, elle recherche le même modèle. À la surprise générale, la plateforme Vestiaire Collective, entreprise française de dépôt-vente créée en 2009, renseigne l’exact même sac Gucci que celui acheté par Pauline deux ans plus tôt : le numéro de série correspond. La jeune femme tombe des nues, mais n’ose pas contacter la vendeuse de peur de la faire fuir et de voir son sac disparaître à jamais dans la nature – une deuxième fois.