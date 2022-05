Juan Carlos de retour sur le sol espagnol pour la première fois depuis son exil (vidéos)

Il a pris part à des régates, mais a aussi visité son fils, le roi Felipe VI et son épouse Sofia.

Après 21 mois d’exil aux Émirats Arabes Unis, l’ancien roi d’Espagne est revenu dans son pays pour la première fois depuis le scandale financier dont il fait l’objet. Présent sur le sol espagnol depuis le 19 mai, il a assisté à une régate, vu ses amis et rendu visite à sa famille dont son fils Felipe VI et son épouse Sofia.

En mars dernier, la justice espagnole a classé sans suite les enquêtes qui visaient l’ancien monarque, portant sur des soupçons de corruption et de blanchiment. Le parquet avait alors indiqué qu’il ne pouvait le poursuivre « en raison de l’insuffisance d’indices incriminants, de la prescription des délits et de l’immunité » dont il bénéficiait en tant que chef d’État jusqu’à son abdication en 2014 sur fond de scandales. Les procureurs avaient cependant souligné les « irrégularités fiscales » dont il s’était rendu coupable.

Ces dernières années, son fils le roi Felipe VI a pris ses distances avec son père en renonçant notamment à son héritage et en lui retirant son allocation annuelle de près de 200.000 euros. Afin de regagner confiance du peuple et redorer le blason de la monarchie espagnole, il a lancé fin avril une opération « transparence », à savoir que le palais royal devra désormais faire auditer ses comptes et rendre publics ses contrats.