Kate Moss témoigne dans le procès de Johnny Depp : «Johnny ne m’a jamais poussé» (vidéo)

À quelques jours de la fin du procès très médiatisé qui oppose Johnny Depp à Amber Heard, des témoins défilent encore à la barre. Aujourd’hui c’était au tour de Kate Moss, l’une des ex de l’acteur de « Pirates des Caraïbes ».

Par visioconférence en direct depuis Gloucestershire en Angleterre, le témoignage de l’actrice a été rapide, mais clair. Elle est revenu sur le voyage en Jamaïque avec Johnny Depp lorsqu’ils étaient alors en couple : « Nous quittions la pièce et Johnny a quitté la pièce avant moi. Il y avait eu un orage et en quittant la pièce, j'ai glissé dans les escaliers. Je me suis fait mal au dos. Et j'ai crié parce que je ne savais pas ce qui m'était arrivé et que j'avais mal. Il est revenu en courant pour m'aider, m'a porté dans ma chambre et m'a fait soigner. » Elle a ensuite ajouté : « Johnny ne m’a jamais poussé, donné des coups de pied ou jeté dans les escaliers. »