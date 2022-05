À la télé ce soir: «Allez viens, je t'emmène...» ou «Les sous-doués»

« Allez viens, je t'emmène... », à 21h10 sur France 3

Laury Thilleman nous invite dans ce nouveau numéro à vivre ou revivre, le temps d'un prime événement, les plus beaux moments de variétés avec leurs légendes. À cette occasion, de nombreux décors ont été reconstitués afin d'accueillir des artistes de toutes disciplines pour une soirée de variétés pleine de musique, de rire et de danse ! Des tableaux variés se succèdent dans l'émission avec des décors exceptionnels, des costumes et des figurants, qui apparaissent grâce à un dispositif scénique original pour nous emmener dans les émissions de variétés les plus cultes : «Champs-Élysées» avec Michel Drucker, «Les Enfoirés» avec Mimi Mathy et Marc Lavoine.

« Les sous-doués », à 20h10 sur Plug RTL

Recalés au baccalauréat, Bébel, Julien et quelques autres sont placés dans une boîte à bac, près du château de Versailles, dont la réputation n'est plus à faire avec ses 100 % d'échec et le même taux de plaisanteries douteuses. Les cancres, dont le plus farceur est incontestablement Bébel, se livrent à toutes sortes de facéties et de canulars. Lucie Jumaucourt, la directrice, emploie alors les grands moyens : les élèves réticents passent dans une machine à «dresser» les fainéants. Une belle invention qui donne à Bébel une idée de génie qui l'enverra directement devant le tribunal.