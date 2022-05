Amber Heard dit avoir reçu «des milliers» de menaces de mort

« Je reçois des centaines de menaces de mort régulièrement, voire chaque jour ; des milliers depuis le début de ce procès », a affirmé l’actrice de 36 ans, rappelée à la barre lors de la dernière journée d’audition des témoins.

« Je suis harcelée, humiliée, menacée tous les jours, juste parce que je suis dans cette salle d’audience », a dit Amber Heard, très émue et ajoute : « Des gens se moquent de mon témoignage sur les agressions, des gens veulent me tuer, ils me le disent tous les jours, ils veulent mettre mon bébé dans le micro-ondes et ils me le disent », a raconté l’actrice, mère d’une petite fille.