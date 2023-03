Marc Ysaye et ses grands classiques rock: «You Can’t Always Get What You Want» (10)

Cette semaine, Marc Ysaye évoque un titre rock devenu culte : «You Can’t Always Get What You Want», des Rolling Stones (1969).

« You Can’t Always Get What You Want » est une chanson parue en 1969 sur l’album « Let It Bleed », écrite par Mick Jagger et Keith Richards, et sortie en face B du single « Honky Tonk Woman » le 5 décembre 1969 (la veille du festival d’Altamont). Il y aura deux versions, une de 4’45 et une de 7’30.

« You Can’t Always Get What You Want » a été enregistrée les 16 et 17 novembre 1968 au studio londonien Olympic Sound Studios. C’est vraiment à ce moment le chant du cygne pour Brian Jones qui décédera en juillet 69 ; il ne participe déjà plus aux enregistrements tant il s’enfonce dans la drogue.