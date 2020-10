A Quotidien, le témoignage de Lilie Vincent, une enfant transgenre de huit ans (vidéo)

Ne l’appelez plus par son ancien nom de garçon, « on ne le prononce plus » explique sa mère. Maintenant, il s’agit de Lilie, une enfant de huit ans qui a révélé se sentir fille il y a seulement six mois. Ce mardi, sa famille a été accueillie par Yann Barthès sur son plateau de Quotidien pour raconter leur histoire. Un récit qui a provoqué autant des applaudissements que des commentaires haineux.

« Lilie n’a fait aucun choix. Ce qu’elle ressent, elle ne l’a pas choisi »

Tout a commencé un soir alors que Lilie se sentait très mal. « Je ne sais pas pourquoi ce soir-là, ça a été plus dur que les autres. On est restées plus longtemps à discuter. […] Elle avait besoin d’exprimer des choses mais on ne savait pas lesquelles », explique sa mère. C’est là que Lilie lui révèle se sentir vraiment une fille dans un corps de garçon. « On ne s’en doutait pas du tout même si on avait constaté que c’était une enfant extrêmement différente, très affirmée dans ses choix, que ce soit vestimentaires ou comportementaux, et avec une impertinence naturelle ». Il faut dire que depuis longtemps, elle avait quand même remarqué « comme une petite tristesse dans ses yeux » et une passivité poussée. Mais surtout, ce qui avait frappé ses parents, c’est que Lilie parlait déjà de suicide à sept ans. « C’était troublant, choquant et inquiétant », confie sa mère.