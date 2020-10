Cécile Djunga positive au Covid-19

Ces derniers jours, Cécile Djunga n’a pas vraiment de chance avec le Covid-19. C’est en tout cas ce que l’on apprend du côté de Sudpresse qui annonce qu’elle a fini par attraper la maladie. Un test aurait été réalisé et celui se serait avéré positif. Une nouvelle qui ne devrait pas aider à gérer un planning déjà bouleversé.

Des spectacles reportés

Il y a plus de deux semaines, l’animatrice avait déjà vu son agenda chamboulé par la détection d’un cas de Covid-19 parmi ses contacts. Forcée d’attendre le résultat d’un test, elle n’avait pas pu enregistrer deux émissions de son nouveau talkshow, « Culture Club ». Heureusement pour elle à l’époque, ce test a fini par s’avérer négatif et elle a pu rapidement reprendre ses activités. Elle avait alors écrit sur les réseaux sociaux : « tout le monde peut attraper ce fichu virus alors continuons à prendre soin les uns des autres », tout en appelant à ne pas céder à la psychose.

Selon les informations du Sudpresse, les deux prochains numéros de « Culture Club » ont fini par être tournés samedi dernier pour Tipik. Mais déjà ce 8 octobre, l’animatrice, humoriste et comédienne avait annoncé avec dépit le report de son spectacle à Waterloo. Et voilà qu’un jour plus tard arrive cette nouvelle de sa contamination. Son site officiel note par ailleurs que sa prestation prévue le 17 octobre prochain à Joué-lès-Tours, en Indre-et-Loire, a été reportée.