Renaud hospitalisé à cause d’un emphysème

C’est dans l’Hérault, d’où vient sa famille paternelle, que Renaud a été reçu à la clinique du Pic Saint-Loup, à une dizaine de kilomètres au nord de Montpellier. La nouvelle a été révélée par Midi Libre et le Figaro. Si au début, il était question d’une opération au cœur, l’information a depuis été corrigée et l’artiste aurait en réalité subi une intervention au poumon. Il se remettrait petit à petit et ce depuis déjà plusieurs jours. Son frère jumeau, David Séchan, a donné plus de précisions sur le pourquoi de cette opération.

Une chandelle brûlée par les deux bouts

Selon David Séchan, Renaud avait en réalité besoin de faire un examen approfondi à propos de son emphysème pulmonaire, une maladie qui se caractérise par la destruction de la paroi alvéolaire. Elle complique progressivement la respiration puisque les alvéoles permettent les échanges d’oxygène et de CO2 au sein de l’organisme. D’après David Séchan, le fait que son frère consomme de trois à quatre paquets de cigarettes par jour n’est pas étranger à cette maladie. Le tabac est en effet la cause principale de la survenue d’un emphysème.

Cette hospitalisation est un signe supplémentaire de la santé de plus en plus fragile de Renaud, âgé de 68 ans. Le chanteur brûle la chandelle par les deux bouts et déjà en septembre 2018, il avait dû subir une cure de sevrage pour lutter contre ses problèmes d’alcool. Dans un autre style, Renaud est également parti pour l’hôpital en janvier 2019 à cause d’une lourde chute. Bilan : deux bras dans le plâtre. Quant à l’hospitalisation de ces jours-ci, Midi Libre note que Renaud devrait quitter rapidement la clinique, parlant même d’une sortie « imminente ».