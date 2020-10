Kim Kardashian fait un don d’un million de dollars aux victimes des combats en Arménie

Très présente sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian a profité de sa notoriété pour montrer son soutien peuple arménien, en guerre avec l’Azerbaïdjan dans le territoire de Haut-Karabakh depuis le 27 septembre dernier. Un soutien qui ne sort pas de nulle part, étant donné que la jeune femme a des origines arméniennes, du côté paternel de sa famille. Ses arrière-arrière-grands-parents sont en effet originaires d’un petit village arménien.

« Mes pensées et mes prières accompagnent les hommes, les femmes et les enfants courageux. Je veux que chacun se souvienne que malgré la distance qui nous sépare, nous ne sommes pas limités par les frontières et que nous formons ensemble une nation arménienne mondiale », a affirmé la compagne de Kanye West dans une vidéo postée sur son compte Instagram. La star a ensuite annoncé qu’elle allait faire don d’un million de dollars au Fonds Armenia, qui aide le peuple arménien sur le terrain. « Je vous invite à vous joindre à moi, que vous aidiez simplement à sensibiliser le public et à publier sur les réseaux sociaux ou que vous fassiez un don d’un seul dollar », a ajouté Kim Kardashian dans son message, avant de conclure que « tout est bon à prendre ».

Des combats ont éclaté fin septembre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au Nagorny Karabakh, territoire peuplé en quasi-totalité d’Arméniens ethniques, et qui avait fait sécession de l’Azerbaïdjan à la chute de l’URSS. Les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité de la reprise des hostilités, qui ont déjà fait plusieurs centaines de morts selon des bilans officiels très partiels.