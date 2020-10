Faut-il avoir peur du porno?

Il inquiète et angoisse tant il a envahi nos vies privées et même professionnelles puisque 25 % des Belges sont des adeptes réguliers des sites pornos et 22 % des travailleurs les consulteraient même au boulot. À lui seul, PornHub a enregistré en 2019, pas moins de 42 milliards de visites dans le monde (contre 33,5 en 2018), soit 115 millions par jour, ce qui fait de lui le 11 e site le plus fréquenté au monde…

Le X est devenu un phénomène de société et un sujet d’angoisse ; une évolution qui n’a pas échappé aux psys, sexologues, sociologues et autres spécialistes de notre intimité. Ils sont très nombreux à s’intéresser à cette industrie. Pas un mois sans que sorte une étude sur le sujet. Et les pourfendeurs du X et défenseurs de la morale seront sans doute surpris d’apprendre qu’elles ne vont pas toutes dans le sens d’une dramatisation, surtout quand elles se centrent sur les populations adultes. Bien au contraire ! Voyez plutôt !

Même apaisement quand on regarde l’étude canadienne de Marie-Pier Vaillancourt-Morel, Natalie Rosen et Brian Willoughby. En juillet de cette année, dans la revue Journal of Social and personal Relationships, ils expliquaient que la pornographie n’était pas considérée par les 200 couples de leur étude comme déterminante pour leur satisfaction relationnelle. Mieux encore, chez les femmes, la pornographie avait une influence positive sur leur vie sexuelle car leurs désirs de faire l’amour avec leur partenaire étaient boostés. (2)

Des effets positifs sur les libidos féminines

Les effets positifs du porno sur les femmes sont confirmés par une autre étude américano-hongroise datant toujours de 2020. Elle a montré que les femmes interrogées – pas moins de 2433 – qui regardaient du X en se masturbant étaient plus vite excitées et jouissaient plus facilement et plus fort. Et les images X regardées pendant ces moments de plaisir solitaire bénéficiaient aussi à leur couple car plus elles regardaient du porno, moins elles avaient de difficultés à s’exciter et jouir… (3)

Mais on n’ira pas jusqu’à dire merci à PornHub ! On ne voudrait pas faire l’éloge du X et le présenter comme la solution pour réveiller les libidos féminines qui ont tendance à s’endormir quand les couples ronronnent. Ce même porno peut aussi fragiliser les femmes et leur donner des complexes physiques comme le montre l’enquête menée en février dernier par l’institut international d’études de marché YouGov. Elle interrogeait près de 1000 jeunes Français ayant entre 18 et 34 ans et mettait en avant qu’en voyant du porno, les femmes sont 44 % à éprouver des complexes physiques contre 28 % des hommes. Mais l’étude note aussi que 41 % des Français estiment que le porno n’a aucune conséquence sur leur vie sexuelle. 23 % considèrent même que les films X ont un impact positif et seulement 14 % des effets négatifs sur leur intimité. (4)

Des jeunes filles hyper féminines

À charge du porno, on note encore – toujours pour les jeunes -, que le porno a tendance à inciter les adolescentes à devenir des bimbos. En avril 2020, Psychology et Sexuality publiait les résultats d’une étude (5) menée pendant 2,5 ans auprès de quelque 500 adolescentes croates. Celles-ci étaient soumises régulièrement à des images pornos dont on sait combien elles considèrent les femmes comme de simples objets sexuels au service du plaisir masculin. L’étude a montré que progressivement ces jeunes filles – 16 ans au départ – se la jouaient de plus en plus sexys. Au fil des mois, elles adoptaient des styles de plus en plus féminins et même exagérément féminins, se conformant davantage aux stéréotypes de genre qui veulent (notamment) que la valeur d’une femme est liée à son apparence physique et son attrait sexuel. La sexualité devenait pour elles non pas un moyen d’éprouver du plaisir ou de s’épanouir mais d’attirer les hommes…

Mais l’influence du porno sur les jeunes est un tout autre sujet par rapport auquel il convient de se montrer des plus prudents. Pour poursuivre le tour d’horizon des études centrées sur les adultes, on épingle encore celle qui montre qu’il ne diminue pas l’envie des hommes célibataires de vivre une relation amoureuse, réelle, avec une femme normale, en chair et en os. (6)

Et puis on terminera par une étude des plus nuancées (7) car elle met en lien la consommation d’images pornos et les valeurs morales. Cette recherche menée auprès de 287 personnes âgées de 18 à 73 ans montre que regarder du porno angoisse, déprime et fragilise la relation de couple, pour peu que la personne estime que le X est contraire à ses valeurs morale. Ce sont les croyances préalables qu’on a vis-à-vis du porno qui le rendent pernicieux… Si donc vous exécrez de telles images, surtout ne les regardez pas !