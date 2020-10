Quand «Quotidien» se moque de Donald Trump et sa volonté de porter un t-shirt Superman à la sortie de l’hôpital (vidéo)

Neuf jours après avoir été testé positif au coronavirus, Donald Trump s’est adressé à ses sympathisants samedi dernier depuis la Maison Blanche, en vue de relancer sa campagne présidentielle. S’il assure se « sentir très bien » en tentant de le prouver par tous les moyens, la situation réelle de son état de santé reste mystérieuse.

Selon le New York Times, le président aurait eu besoin d’un supplément d’oxygène le week-end dernier. Une affirmation qu’il nie, assurant n’avoir jamais eu de problèmes respiratoires. Donald Trump clame haut et fort qu’il se sent en grande forme et qu’il est prêt à reprendre le chemin de la campagne présidentielle.

D’ailleurs, le président américain a eu une idée originale pour marquer sa sortie d’hôpital et prouver qu’il est un homme fort. Il voulait en effet paraître frêle à sa sortie du Centre national de médecine militaire Walter Reed, avant de révéler un t-shirt Superman sous son costume, symbole de force et de puissance, révèle le New York Times. Heureusement, son idée n’a pas été mise en pratique.

Mais l’information n’a pas manqué d’attirer l’attention de « Quotidien », émission présentée par Yann Barthès et connue pour son humour. Pour se moquer de Donald Trump, ils ont publié un montage représentant le Président avec ce fameux t-shirt qu’il aurait aimé arborer. Une séquence largement visionnée sur les réseaux sociaux.