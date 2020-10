Grippe ou Covid-19: comment ne pas se tromper de virus

L’hiver qui approche n’est pas sans apporter son lot d’incertitudes. Nombreux sont ceux qui s’interrogent : quand la pandémie va-t-elle enfin lâcher du lest ?, reviendra-t-on jamais à une vie « normale » ?, voire, plus accessoirement, combien serons-nous autour du sapin et comment se souhaiter une bonne année 2021 en respectant les règles de distanciation sociale ? Une chose est sûre, comme chaque année à cette même époque, la grippe saisonnière va faire son grand retour dans l’hémisphère Nord et, surtout,...