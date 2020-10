Les employés du Colruyt de Mouscron font le buzz avec leur danse sur le tube «Jerusalema» (vidéo)

En cette période compliquée, où le coronavirus se fait à nouveau de plus en plus présent dans notre vie quotidienne, les employés du Colruyt de Mouscron tentent de garder la pêche. Comme on peut le voir dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, une quinzaine d’entre eux s’est emparée du « Jerusalema Dance Challenge », du nom de cette chanson sud-africaine au rythme entraînant qui est devenue virale sur internet. Au milieu du magasin, les membres du personnel se sont déhanchés sur ce fameux tube, masqués et dans le respect des distances de sécurité, mais avec un entrain et une motivation qui font plaisir à voir.

Une petite pause joyeuse (enregistrée après leurs heures de travail évidemment) qui a d’ailleurs rapidement eu son petit succès sur internet, puisque la vidéo de la danse a dépassé les 17.000 vues en moins d’une journée, rapporte nos collègues de Sudinfo.